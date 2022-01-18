Türkiye Gazetesi

Rusya’da dizi ve filmlerde dublörlük yapan Evgeny Chebotarev, ölümcül gösterileriyle ülkenin en çok tanınan kişileri arasında yer alıyor. Ünlü dublör nefes kesen gösterilerine bir yenisini daha ekledi.

3 YOLCUNUN BULUNDUĞU ARAÇTAN MERMİ GİBİ GEÇTİ

Chebotarev akıllara durgunluk veren 71'nci gösterisinde, yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı. 3 oyuncunun daha bulunduğu aracın içinden hızla geçen Chebotarev arka kapıdan hızla yola düştü.

Ünlü Rus dublör Evgeny Chebotarev, 80 km hızla giden aracın içinden mermi gibi geçerek yola düştü.

KABURGASI KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında metrelerce yüksekten atlayan, üstünden araba geçen ve alevlerin içinden geçen Rus dublör, araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı. Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Chebotarev son gösterisi ile yürekleri ağza getirdi.

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