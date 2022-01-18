Türkiye Gazetesi

Gürcistan'da koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyonu geçti. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 521 vaka tespit edildi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 6 bin 486'ya yükseldi.

14 BİN 512 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Son bir günde 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 512'ye çıktı. Aktif vaka sayısının 57 bin olduğu ülkede, bugüne kadar 934 bin 667 hasta iyileşti.

Koronavirüs beyni etkiliyor: Bazı vakalarda Alzheimer’dan daha fazla tahribat bırakıyor ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, Covid geçirip kurtulan bazı yaşlı kişilerin beyninde gerçekleşen tahribatın Alzheimer’den daha yıkıcı olabileceği ortaya çıktı.

Soğuk hava, koronavirüs vakalarını artırıyor Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava etkisi altında olduğumuz şu günlerde koronavirüs vakaları da artıyor. Uzmanlar hızlı artışta, hava şartlarının ağırlaşmasına ve son yılların en soğuk günlerinin yaşanmasına dikkat çekiyor.