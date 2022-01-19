Türkiye Gazetesi

Sahra Çölü’ne, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kar yağdı.

Dünyanın en büyük çölü, yağış sonrası ince bir kar tabakasıyla kaplandı.

Yazları hava sıcaklığının 58 derecelere çıktığı çölde kar yağışı nadiren görülüyor.

Bu ilginç doğa olayıyla ilgili çarpıcı fotoğrafları Cezayir’in kuzeybatısındaki Ayn Sefra’da fotoğrafçı Karim Bouchetata çekti.

Daha önce 1979, 2016, 2018 ve 2021'de yaşanan kar yağışı ile beraber bu nadir doğa olayı 42 yılda beşinci kez görülmüş oldu.

Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmını kaplayan Sahra Çölü, son birkaç yüz bin yılda sıcaklık ve nem değişimlerinden geçmiştir.

Çöl bugün çok kuru olmasına rağmen, yaklaşık 15.000 yıl içinde yeniden yeşermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında çekilen görüntülerde de Çöl'ün tamamı beyaz örtüyle kaplanmıştı.

Halk şaşkın: Tlachichuca şehrine tarihinde ilk kez kar yağdı, yollar kapandı Meksika'nın Tlachichuca şehrine tarihinde ilk kez kar yağdı. Şehir sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken, kar kalınlığının 14 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Sahra Çölü'ne kar yağdı Ocak ayında dünyanın çoğu yeri karlar altında kalır ama Afrika ve Orta Doğu’daki çöllerde kar görülmesi pek rastlanan bir şey değildir. Sıcaklıkların eksi 3 derecelere düşmesiyle Suudi Arabistan’daki çöllerle Sahra Çölü’ne de kar yağdı.