Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi değerlendirmek ve resmi temaslarda bulunmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Blinken, burada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy, verdikleri destekten dolayı ABD’ye minnettar olduğunu söyledi.

"BİZSİZ KARAR ALAMAZLAR"

Sosyal medya hesabından Blinken ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy "Ukrayna'daki gerginliği sonlandırma sürecinde Blinken'in sürece şahsi katılımını değerli buluyorum. ABD’nin etkili siyaseti ve güvenlik desteği için minnettarım. Ekonomik ve mali iş birliğini de güçlendirmeyi bekliyoruz. Masada biz olmadan, Ukrayna'ya yönelik kararlar alınamayacak" ifadelerini kullandı.



"RUSYA'NIN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ"

ABD'li Bakan ise görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Blinken, şunları dedi: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerinin cezasız kalması Pandora'nın kutusunu açacak. Birçok ABD’li neden Ukrayna'ya bu kadar odaklandığımızı soruyor, 'Bu neden önemli?' diyor. Tabii ki, Ukrayna kendi içinde önemlidir. Uzun yıllar egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğimiz bir ülke. Bunu bizden çok defa duydunuz. Bir ülke çıkıyor, kendi başına başka ülkelerin, komşu ülkelerin sınırlarını oranın yönetimine ve insanlarına sormadan değiştiriyor. Bu kabul edilemez.



Ukrayna krizi büyüyor! ABD ile Rusya savaşa girebilir ABD'li yetkililer, Rusya'nın muhtemel Ukrayna saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu. Yetkililer, böyle bir şey gerçekleşirse ABD'nin de Rusya'ya karşılık verebileceğini bildirdi.



Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.