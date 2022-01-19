Türkiye Gazetesi

Bir takım kısıtlamalardan muaf olmak için bilerek koronavirüse yakalanan şarkıcı canından oldu. Çekya'da 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka'nın oğlu Jan Rek, BBC'ye verdiği demeçte, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin koronavirüse yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi. Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını dile getirdi.



Asonance gurubu



İYİLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI, ÖLDÜ

Horka, korona testinin pozitif çıkmasından bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün hayatını kaybetti. Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance'in solisti olan Horka, paylaşımında, "Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak" ifadelerini kullanmıştı.



Aşı karşıtı paylaşımlar yapan öğretim üyesi koronadan öldü Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilen öğretim görevlisi koronadan öldü.



Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.