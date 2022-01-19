Türkiye Gazetesi

Irak'ta Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı olan Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, el bombası atılan büroda maddi hasarın oluştuğu bildirildi.

CAN KAYBI YOK

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Irak'ta siyasi parti bürolarına bombalı saldırı ​Irak'ta 2 siyasi partinin bulunduğu yere saldırı gerçekleşti. Takaddüm Hareketi ve Azim Hareketi'nin bürolarına düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak'ta 20 sivilin ölümüne 'asılsız ihbar' neden olmuş Irak'ın Babil şehrinde 20 sivilin ölümüne asılsız ihbarın neden olduğu ortaya çıktı. Polis baskını, uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli bir yüzbaşının kayınpederi hakkındaki asılsız ihbarı nedeniyle gerçekleşmiş.