Türkiye Gazetesi

Salgın hastalıklarla boğuşan Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 'lassa ateşi' yeniden tespit edildi. Son bir yılda 102 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve hayvandan insana geçen hastalık paniğe neden oluyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 3-9 Ocak'ta ülkenin 10 eyaletinde salgının yayıldığı, bu süre zarfında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede geçen sene 674 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişi ise hayatını kaybetmişti.

İLK VAKA 1969'DA TESPİT EDİLDİ

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

SALGIN HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR

Nüfusu 200 milyonu geçen Nijerya'nın kuzey eyaletlerinde menenjit, kolera, sıtma, çocuk felci ve ishal salgınları görülürken orta ve güney eyaletlerinde Lassa ateşi, teşhis edilemeyen hastalıklar ve maymun çiçek virüsü salgınları etkisini gösteriyor.

Nijerya’da salgın hastalıklarla ilgili en dikkat çekici hususlardan biri de ortaya çıkan hastalığın teşhis edilip edilemediği oluyor. Ülkede sıtma, tifo, kolera ya da çocuk felci gibi teşhis edilebilen hastalıklar olduğu gibi bir de teşhis edilemeyen ve onlarca kişinin hayatına mal olan salgınlar da görülüyor.

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