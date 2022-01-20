İmalatçı firma Heesen, yatın geçişi için en uygun hava şartları ve gelgit anını kolladı. Zaman zaman nehirlerden de geçen yatın, her engelle karşılaşıldığında geçip geçemeyeceğinin tespiti için lazer ışınları kullanıldı.
Hollanda’da inşa edildiği tersaneden Kuzey Denizi’ne götürülürken güzergah üzerindeki demir yolu köprüsünün altından neredeyse milim farkla geçti.
Heesen CEO'su Arthur Brouwer, “Büyük ve karmaşık süper yatlar inşa etmek hem mühendislik hem de inşaat açısından heyecan verici” diye konuştu. Bu arada yat üzerinde bulunanların, çekilen görüntülerde tam geçiş sırasında kafalarını eğdikleri dikkat çekti. Süper yatın fiyatı açıklanmadı.
Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Karada da gidebilen çok amaçlı süper yat İtalya’daki yat tasarım firması Lazzarini Design, geliştireceği süper yatla ilgili planlarını açıkladı.
Süper yat köprünün altından kıl payı farkla geçti
80 metre uzunluğundaki süper yat MY Galactica, Hollanda’da inşa edildiği tersaneden Kuzey Denizi’ne götürülürken güzergah üzerindeki demir yolu köprüsünün altından neredeyse milim farkla geçti.
İmalatçı firma Heesen, yatın geçişi için en uygun hava şartları ve gelgit anını kolladı. Zaman zaman nehirlerden de geçen yatın, her engelle karşılaşıldığında geçip geçemeyeceğinin tespiti için lazer ışınları kullanıldı.
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