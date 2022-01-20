Türkiye Gazetesi

Twitter kötü niyetli davranışlarını gerekçe göstererek Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego’yu Twitter’dan engellediğini paylaştı. Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmeti sağlayan Twitter Salinas’ı neden engellediğini dair ayrıntı paylaşmadı. Ancak sosyal medya şirketi yardım merkezindeki bir hesaptan “bir kişiye yönelik taciz edici durumlara giremeyeceğini veya başkalarını buna teşvik edemeyeceğini” belirtti. Twitter yaptığı açıklamaya “Başka bir kişiyi korkutma veya susturma girişimini taciz edici davranış olarak görüyoruz” diye ekledi.

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİNDE İLK 200’DE

Ricardo Salinas Pliego Banco Azteca bankasının sahibi kısa süre önce Meksikalı gazeteci Denise Dresser ile tartışan Salinas konuyla ilgili Twitter'da yorumlarda bulunmuştu. Salinas Twitter’ın kararından sonra Telegram hesabından sorunu çözene kadar Telegram, Facebook, Instagram ve TikTok hesaplarını kullanacağını söyledi. Milyarder Salinas ve ailesi, tahmini net değeri 13,5 milyar dolar ile Forbes milyarderler listesinde 153’üncü sırada yer alıyor.

Meksikalı gazeteci Denise Dresser