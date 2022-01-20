Parlamento binasına gitmek üzere arabasına binerken gazetecileri selamlayan Johnson’un maskeyi altı üste gelecek şekilde taktığı keskin gözlerden kaçmadı. Maskeye başbakanlığı temsilen yazılan “10” rakamı da “01” olarak görülüyordu.
Gaf, akıllara daha önce maskeyi iç yüzü dış tarafa gelecek şekilde ters takan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirdi.
Boris Johnson'ın altı haftalık bebeği Covid'e yakalandı İngiltere Başbakan Boris Johnson’un 6 haftalık kızı Romy'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Boris Johnson Kraliçe Elizabeth’ten özür diledi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Philip’in ölümünün ardından ülkede yas ilan edildiği dönemde ulusal yasa uymayarak parti verdiği için Kraliçe Elizabeth'ten özür diledi.