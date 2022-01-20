Türkiye Gazetesi

Bu eleştirileri haklı çıkaracak bir gelişme yaşandı. Çin, şubat ayında yapılacak Olimpiyatlarda Pekin karşıtı gösteri yapacak sporcuları “cezalandıracağını” bildirdi. Uyarı, Pekin 2022 Uluslararası İlişkiler Departmanı genel müdür yardımcısı Yang Shu’dan geldi.

Shu, Çin'in Washington büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen sanal bir brifingde yaptığı konuşmada, “Olimpiyat ruhuna aykırı olan her türlü davranış ve konuşma, özellikle Çin yasa ve yönetmeliklerine aykırı olanlar belirli cezalara tabidir” dedi. Sporcular için akreditasyon iptalinin de cezalar arasında olduğu açıklandı.

KURARL İHLALİ YAPAN SPORCULAR CEZALANDIRILMIŞTI

IOC ise yarışma sırası ve madalya töreni haricinde sporcuların her ortam ve basın toplantısında fikirlerini özgürce ifade edebileceğini bildiriyor. Daha önceki Olimpiyatlarda kural ihlali yapan sporcular, ev sahibi ülke tarafından değil OIC tarafından cezalandırılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Çin’in yüksek teknolojiyi kullanarak bir “gözetim devleti” olduğu uyarısında bulunarak Olimpiyatlar için ülkeye gelecek gazeteci, sporcu, antrenör herkesi, bu gözetimin onları da etkileyebileceği konusunda uyardı.

Olimpiyatta boks ve haltere veda Tarihi çok eskilere dayanan ve bizim açımızdan büyük değeri olan branşların yerine 2020'de ilk defa programa konulan sörf, kaykay ve sportif tırmanışın kalıcı hâle getirilmesi planlanıyor.

İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.