Türkiye Gazetesi

Avusturya'da pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek yeni seyahat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hangi ülkeden gelirse gelsin 3 doz aşı yaptırmış kişiler, negatif sonuçlu PCR test şartı gibi ek koşullar aranmadan ülkeye girebilecek.

Yeni düzenlemeyle Omicron varyantının çok etkili olduğu İngiltere, Hollanda, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin de aralarında olduğu 14 ülke, çeşitli kısıtlamaların uygulandığı "virüs varyantlı bölge" kategorisinden çıkartıldı. Uzmanlar, bu karara gerekçe olarak Omicron varyantının artık Avusturya’da da virüsün en çok yayılan türü olmasını gösterdi.

AŞIYA TEŞVİK KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

Bu arada, ülkede aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısı halihazırda mecliste görüşülürken hükümet aşıya yönelik ilgiyi artırmak amacıyla "aşıya teşvik ve ödül paketi" adı verilen bir tür aşı piyangosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, aşı yaptırmış ya da yaptıracak kişilere yönelik düzenlenecek çekilişler sonucunda 500 avroluk hediye kuponları dağıtılacak. Yetkililer, söz konusu teşvik kampanyası için yaklaşık 1 milyar avroluk bir bütçenin ayrıldığını açıkladı.



Cep telefonlarımızla Covid 19 testi imkansız değil Covid 19’un tüm dünyaya endişe verdiği, sanattan ekonomiye, sağlıktan ulaşıma tüm sektörleri olumsuz etkilediği bu dönemde virüs kolayca tespit edilebilse hayat ne kadar kolay olurdu öyle değil mi? Bilim adamları aşılar ve antiviral ilaçlar gibi tıbbi ilerlemelerin yanı sıra, pandemiye karşı ek bir savunma hattı olarak yüzeylerdeki korona virüs parçacıklarını tanımlamak için akıllı telefonlardan yararlanmayı düşünüyor.

Türkiye'de son 24 saatte 83 kişi Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 83 kişi hayatını kaybetti.