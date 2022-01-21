Türkiye Gazetesi

“Erdoğan ve Vucic’in de desteklediği ‘Bosna Hersek’te sorunların diyalog yoluyla çözülmesi’ adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bunun için kendilerine minnettarım” ifadelerini kullanan Dodik, Sırp Cumhuriyeti’nin, Bosna Hersek’teki üç kurucu milletin temsilcileri arasındaki diyaloğa destek vereceğini vurguladı. Bosna Hersek’teki meselelerin tek çözümünün diyalog olduğunu belirten Dodik, şu değerlendirmede bulundu: Geçen yıl Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyareti sırasında, Bosna Hersek’teki problemlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in ara buluculuğu ile çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek’in istikbali Erdoğan, Vucic ve Milanovic’in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır.

Bosna Hersek'ten ayrılmak için yeni kararlar: Dodik yine tehdit etti Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisine; Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri, vergi idaresi ve adli sistem gibi ortak kurumlardan altı ay içerisinde çekilmek için yetki verildi

Türkiye-Sırbistan görüşmesinde Erdoğan’dan dikkat çeken Bosna mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı basın toplantısında, Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, iki ülke liderlerinin bir araya getirileceğini belirtti.