El Salvador Devlet Başkanı Nayid Bukele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bukele, geçit alanında Türk askerine selam verirken yaptığı paylaşım yüzleri güldürdü. Törende askerleri Türkçe selamdı ve o anları “Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!” ifadeleri ile paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve El Salvador Başkanı Bukele arasında liman anlaşması yapmak üzere olduğu konuşuldu ve Türkiye’den İHA ve SİHA alımının da gündeme geldiğini söyledi. Görüşmede El Salvador’un başkenti San Salvador’da “En güzel yeri” büyükelçilik binası için kiralayacaklarını açıkladı.
El Salvador Başkanı'nın Twitter paylaşımı
Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.
El Salvador Bitcoin şehri kuruyor: 300 bin Bitcoin’e mal olacak Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.
El Salvador Başkanı'nından yüzleri güldüren paylaşım: Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayid Bukele, Türk askerine selam verdiği anları twitter hesabından “Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!” ifadeleriyle paylaşarak yüzleri gülümsetti.
El Salvador Devlet Başkanı Nayid Bukele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bukele, geçit alanında Türk askerine selam verirken yaptığı paylaşım yüzleri güldürdü. Törende askerleri Türkçe selamdı ve o anları “Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!” ifadeleri ile paylaştı.
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