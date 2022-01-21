Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdiği ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Ataoğlu’na beyin tomografisi çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye başkanının içinde olduğu otomobil kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Konya’da, Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içerisinde bulunduğu bir otomobil kaza yaptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, başkan ve bir diğer yolcu ise yaralandı.

AK Partili eski vekil yanan araçtan zor kaçtı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in babası Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez Bodrum girişinde alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı.

Kaza yapıp tipide mahsur kalmıştı! AK Partili vekile ulaşıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.