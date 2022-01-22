Türkiye Gazetesi

Milli imkanlarla üretilen ve Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi özelliğini taşıyan TCG Ufuk, dünya basınından ilgi görmeye devam ediyor. İngiliz savunma basınında Türkiye’nin savunma ve denizcilik alanında ilk 10 ülke arasına girdiğini vurguladı.

TCG UFUK DÜNYA BASININDA

Türkiye’nin denizcilik alanındaki adımları uluslararası savunma yayınlarında gündem oldu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle göz kamaştıran TCG Ufuk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girmiş durumda. Dünyanın en köklü savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense başta olmak üzere birçok küresel basında yankı buldu.

ÖZELLİKLERİ TEK TEK ANLATILDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fransız denizcilik yayını “Navalnews” TCG Ufuk’un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek özelliklerini tek tek anlattı. Yayımlanan haberde, "TCG UFUK zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 günlük görev sürelerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10 ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor” ifadeleri kullanıldı.

ASELSAN VURGUSU

İngiltere merkezli Jane's Defense'de ise "Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk (A-591) İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi olarak denize indirilerek hizmete sokuldu" ifadeleri yer aldı. Yayımlanan haberde gemini özelliklerinden de bahsedildi. Aselsan vurgusuna dikkat çekilen haberde, "Geminin kumanda kontrol, elektronik, test ve eğitim sistem donanımları Aselsan tarafından sağlanırken Havelsan da gelişmiş savaş sistemi, gemi data dağıtım sistemi, entegre bilgisi sistemi, CCTV sistemi ve mesaj operasyon sistemlerini geliştirdi." denildi.

“DÜNYADAKİ 10 ÜLKEDEN BİRİSİ OLDU”

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua da geniş yer ayırdığı haberde "Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu. Türkiye bu gemiyi ulusal savaş gemisi programı kapsamında inşa etti" ifadelerine yer verildi.

Savunma sanayisinde 750 dev proje: Hedef ilk 10 ülkenin arasına girmek Türk savunma sanayisi edim adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulunarak 750 proje üzerinde çalıştıklarını ve proje hacmini 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirtti.

Savunma sanayisinde hedef 2022'de yerliliği yüzde 73'e çıkarmak Savunma ve havacılık sanayisinin 2022 hedefi yerlilik oranını yüzde 71'den 73'e çıkarmak. Savunma ve havacılıkta yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74 bin 800 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yabancıların gözü Türk savunma sanayisinde Türk savunma sanayisi ürünleri sahadaki başarıları ile dünyanın ilgisini çekmeye devam ederken Savunma Sanayii Başkanı Demir, silahlı insansız deniz araçları (SİDA)'nın da ilk adımı attığını duyurdu.