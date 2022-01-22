Türkiye Gazetesi

Japonya’nın 4 ana adası olan Kyushu açıklarında 45 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami uyarısı yapmadı.

2'Sİ AĞIR 13 YARALI

Depremin, Miyazaki ve Oita’dan da hissedilen depremin etkili olduğu bölgelerde toplam da 13 kişi yaralandı. Yaralananların arasında 80’li yaşlarda olan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bazı binalarda, yollarda ve su borularında da hasar meydana geldi.

Japonya'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem 2 'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

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