Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle soğuktan buz tutan suya girerek günahlarından arındığını düşünüyor. Nehrin olduğu bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın ailesiyle beraber suya girerek günahlarından arınmak istedi.

Nehrin üzerindeki bir parça buz tabakasının kesilmesinin ardından nehre girmeye hazırlandı. Suya giren kadının atlarken buza çarptığı görüldü.

Girdiği nehirden çıkamayan kadın için su altı ekipleri devreye girdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

GİRDİ AMA ÇIKAMADI

Olay anında yanı başında duran kişi kadının çıkmadığını görünce bağırmaya başladı. Bağırışları duyan kadının kocası suya atladı ancak eşini bulamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası güvenlik ekiplerine haber verildi. Burada çalışma başlatan su altı ekipleri kadının cesedini bulamadı. Olayla ilgili bölge savcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

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