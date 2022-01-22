Türkiye Gazetesi

Ukrayna Rusya sınırında süren küçük çaplı çatışmalar giderek şiddetinini artırırken Ukrayna, Rusya'nın kendisine saldıracağı iddialarında bulunmuş, Rusya'da saldırı iddialarını yalanlamıştı.

Ancak istihbarat raporlarında Rusya'nın on binlerce askerini Ukrayna sınırına konuşlandırdığı ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçılara desteklerini artırdığı ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra Rus ordusunun, Ukrayna'nın bir diğer komşusu olan Belarus'la birlikte yine Ukrayna sınırında ortak tatbikat yapacağını açıklaması gerilimi tırmandırdı.

ABD, olası Rus işgaline karşılık Ukrayna'nın NATO ülkeleri arasında yer almasını isterken, Rusya bu öneriye şiddetle karşı çıkarak komşuları için esas tehdinin ABD olduğunu savundu.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE OLUMLUM MESAJLAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasındaki 1.5 saatlik görüşme sonrası iki isim de birbirilerine karşı"açık sözlü" olduklarını ve diyaloğun artırılmasını istediklerini söyleyerek olumlu mesajlar verdi.

ABD VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" EMRİ

Ancak sabahki toplantının ardından akşam üzeri ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama kafaları yeniden karıştırdı. ABD, Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği personelinin ailelerine Pazartesi gününden itibaren en kısa sürede Ukrayna’yı terk etmelerini emretti.

UKRAYNA'YA 90 TONLUK SİLAH YARDIMI

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'ya silah taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Omicron varyantı ile artan vakalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Olumlu bir gidişata vesile oluyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Rusya Ukrayna'ya saldırırsa şiddetli bir karşılık vermeye kararlıyız" ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizini diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa ve Rusya Ukrayna'ya saldırmaya karar verirse müşterek, hızlı ve şiddetli bir karşılık vermeye de kararlıyız." dedi.

Rusya-Ukrayna sınır hattında gergin bekleyiş Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken ABD Başkanı Biden “Ukrayna’ya saldırmanın sonucu ağır olur” diyerek Moskova’yı uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Cenevre’de Rus meslektaşı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek