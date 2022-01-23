Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Onur İnşaat’ın yapımını üstlendiği Ukrayna’nın en büyük modern köprüsünün Zelenskiy tarafından hizmete açıldığı belirtildi.

"HERKESİN ELİNE SAĞLIK"

Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.

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