Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanırken İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurma planı yaptığını tespit ettiğini bildirdi.

UKRAYNA'DA MURAYEV'İ GÖREVE GETİRECEKLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Yevhen Murayev'i göreve getirmek istediği söylenirken, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denildi.



Ukrayna sınırındaki Rusya tankları

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayıldı.

Bu kişilerden bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu öne sürüldü.

İNGİLTERE'NİN TUTUMU AÇIK

Yapılan açıklamada bir kez daha tutumunu yineleyen İngiltere, "Ukrayna konusunda tutumumuz açık. (Ukrayna'nın) Kırım dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir." dedi.

RUSYA'DAN İDDİALARA YALANLAMA

İngiltere'nin bu iddiasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin dezenformasyon yaydığını söyledi.

Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya’dan Belarus’a askeri sevkiyat ABD Ukrayna'ya 90 tonluk silah ve mühimmat gönderirken, Rusya'da, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere Belarus’a askeri sevkiyat yaptı.

NATO'dan Rusya'ya sert çıkış: Karşılık veririz NATO, Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi, üslerin kapatılmasını isteyen Rusya'nın bu talebini geri çevirdi.