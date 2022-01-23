Türkiye Gazetesi

Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018’de yapıldığı KKTC’de, halk dört yılın ardından yapılacak erken seçim için oy kullanacak. Seçimler, Kıbrıs Türklerinin 1974 sonrasında 15’inci, 1983’te KKTC’nin kurulmasının ardından ise ara seçimler dâhil 12. milletvekilliği seçimi olacak. Ülke genelinde oy kullanma işlemi, saat 08.00’de başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Sandıklarda oylar, “mühür”, “mühür ve tercih” ile “karma oy” şeklinde kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kurulacak 763 sandıkta toplamda 203 bin 792 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı. Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev yapacak. Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanacak. YSK ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polislerle birlikte sçimde toplamda 6 bin kişi görev alacak. 8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK’ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak.

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, trafik kazası geçirdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Faiz Sucuoğlu: Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, Azerbaycan’a ‘Bizi tanıyın’ çağrısında bulunarak, “"Beklentimiz, özellikle kardeş olarak, aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan'ın da KKTC'yi tanıması. Bu, önemli bir adım olur" dedi.