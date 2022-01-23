Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yapılan açıklamada Rusya’nın Kiev’de Rus yanlısı bir lideri getirmek istendiği iddia edildi. İddialar sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, "Bu tür bir komplo derin kaygı uyandırıyor." İfadelerini kullandı.

ABD’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İngiltere tarafından ortaya atılan iddia gerilimi arttırırken, ABD’den peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna halkının kendi geleceklerine karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Horne, "Ukrayna'da demokratik olarak seçilmiş ortaklarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

POTANSİYEL ADAY OLARAK GÖRÜLÜYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ellerinde bilgi olduklarını ve Rus hükümetinin Kiev’de Rus yanlısı bir lider getirmek istediğini belirterek, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denilmişti.

BAĞLANTILARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayılmıştı.

Rusya'ya Neptün Taarruzu'yla cevap Moskova'nın "NATO askerleri Romanya ve Bulgaristan'dan çekilsin" isteği kabul edilmedi. NATO, Akdeniz'de yarın büyük bir tatbikat başlatıyor.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.

Rusya’dan Belarus’a askeri sevkiyat ABD Ukrayna'ya 90 tonluk silah ve mühimmat gönderirken, Rusya'da, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere Belarus’a askeri sevkiyat yaptı.