Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında varyantların da etkisiyle yeni bir dalga yaşanıyor. Birçok ülkede tedbirler sıklaştırıldı ve yeni önlemler alındı ancak hem can kayıplarının hem de vaka sayılarının artışının önüne geçilemedi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ülkeleri de salgının yeniden pik yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

Peru Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 bin 186 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu. Salgın nedeniyle 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 204 bin 141'e çıktığı ülkede, vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 186 artarak 2 milyon 894 bin 215'e ulaştı. Ülkede 3'üncü dalganın etkili olduğu son haftalarda hastalığı atlatanların sayısı ise 2 milyon 871 bin 659'a yükseldi.

BİR GÜNDE EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçerken, ölü sayısında da 1 Haziran 2021'den sonra 24 saatteki en yüksek ölü sayısı açıklanmış oldu.

Peru'da Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 Ocak'ta 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 73'üne birinci doz, yüzde 68,2'sine ikinci doz ve yüzde 25'ine üçüncü doz aşı uygulandı.

OMICRON ETKİSİYLE EN YÜKSEK VAKA SAYILARINA ULAŞILDI

Tüm dünyada etkisini yeniden hissettirmeye başlayan koronavirüs, geçtiğimiz günlerde birçok ülkede 'günlük en yüksek vaka sayısı'nın elde edilmesine neden olmuştu. İşte bazı ülkelerin rekor vaka sayısına ulaştığı günlerden rakamlar...

Hollanda'da 24 saatte 57 bin 549 vaka tespit edilmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Rusya ise dün açıklanan verilere göre; son 24 saatte 57 bin 212 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaştı. Son veriyle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 44 bin 986'ya yükseldi. Yeni vakaların yüzde 51.9'unu Delta plus mutasyonu, yüzde 48.1'ini ise Omicron mutasyonu oluşturdu.

Gürcistan'da 24 saatte tespit edilen 11 bin 39 vakayla Covid-19 salgınında günlük en yüksek rakama ulaşıldı. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 11 bin 39 artarak 1 milyon 41 bin 749'a yükseldiği belirtildi. Son bir günde 42 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 673'e çıktı.

Kolombiya'da 24 saatte 197 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle 5 Ağustos 2021'den bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 197 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 131 bin 824'e çıktığı ülkede, vaka sayısı da 31 bin 39 artarak 5 milyon 686 bin 65'e yükseldi.

Romanya'da Covid-19 salgınında 24 saatte tespit edilen 19 bin 649 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte 19 bin 649 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu, 49 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Koronavirüste son durum belli oldu: 'Günlük vaka sayısının yarısı istanbul’da' Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi ise hayatını kaybetti.

Fransa'da bir günde 400 bin vaka Fransa'da son 24 saatte 400 bin 851 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Can kaybı ise 235 oldu.