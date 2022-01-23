Türkiye Gazetesi

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Tonga'da geçen hafta meydana gelen yanardağ patlaması dünyayı alarma geçirmiş, birçok ülkede tsunami uyarıları yapılmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği tsunamiler büyük yıkıma yol açmış ve ülke nüfusunun yüzde 80'i patlamadan olumsuz etkilenmişti. Birçok ülkenin yardım ettiği Tonga'ya dair korkutan görüntüler Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan geldi.

HARİTADAN SİLİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 15 Ocak'ta su altı yanardağı patlamasının meydana geldiği Hunga Haapai Adası'nı uzaydan fotoğrafladı. Patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarında, söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.

Yanardağ patlamasından önce - patlamadan sonra

DUMAN BULUTU UZAYA GİDEN YOLU YARILADI

Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti. Öte yandan Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağdan yükselen duman bulutunun ise, yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.

NÜKLEER BOMBADAN 500 KAT DAHA GÜÇLÜ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) bilim adamları ise, Tonga'daki patlamanın kuvvetinin 10 megaton TNT'ye eşdeğer olarak hesapladıklarını belirterek, bunun İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan nükleer bombadan 500 kat daha güçlü olduğu aktarıldı.

Daha önce bu kadar güçlü bir patlamanın, 1991'de Filipinler'deki Pinatubo Dağı'nda meydana geldiği ve bu patlamanın Dünya'nın ortalama küresel sıcaklığını birkaç yıl boyunca yarım derece düşürdüğü belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisin’den İklim Etkileri Başkanı Dr. Richard Betts, Hunga-Ha'apai'nin Pinatubo ile aynı etkiye sahip olmayacağını söyledi. Berrs, "Pinatubo gözle görülür bir etkiye sahipti, ancak Hunga-Ha'apai Yanardağının emisyonları yarım milyon tondan daha az kükürt dioksit ile 30 kattan daha küçüktü, bu yüzden küresel bir soğutma etkisi oluşturmasını beklemiyoruz" dedi.

Tonga'da yaşanan felaket havadan görüntülendi Tonga’da hafta sonu gerçekleşen yanardağ patlamasının ardından tsunami felaketi yaşandı. Havadan çekilen fotoğraflar, Tonga'nın tsunami ve volkanik patlama nedeniyle ağır tahribata uğradığı görülüyor.

Tonga'da yüz bin kişi iletişim çağından koptu Tonga’da yaşanan yanardağ patlamasının etkileri sürüyor. Adada patlamanın ardından tsunami, felaketi yaşandı. 105 bin nüfuslu bölgede iletişim sorunu yaşanıyor. Telefon ve internet iletişiminin kesildiği adaya Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri hasar tespitini ve iletişim kurmak için keşif uçakları gönderdi.

Tonga'da yanardağ patlaması: Birçok ülkede tsunami alarmı Tonga’nın Hunga Ha’apai Adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji’de halka uyarı yapıldı. Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’da ise tsunami uyarısı sonrası dev dalgalar kıyıya vurarak yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.