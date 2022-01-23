Meksika’dan ABD’ye gitmek isteyen Orta Amerikalı kaçak göçmenlerin sınırı geçme girişimi başarısız oldu. Güvenlik güçleri bir ambulansta sınırı geçmeye çalışan 28 kaçak göçmenin girişimini engelledi. Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü devlet hastanesine ait logoların basıldığı bir aracın Oaxaca eyaletinde durdurulduğu belirtildi.
Kendisini sağlık çalışanı olarak tanıtmaya çalışan sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, sahte ambulansta aralarında refakatsiz 9 çocuğun da bulunduğu 28 Nikaragualı kaçak göçmenin yakalandığı kaydedildi.
Meksika’da yakalanan göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor.
Belarus'a kaçan askerden kan donduran iddia: Sınırda 240’tan fazla göçmen öldürüldü Polonya’dan kaçan bir asker, Belarus sınırında 240’tan fazla göçmenin öldürüldüğünü iddia etti.
Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Meksika’da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı
Meksika’dan sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta ABD'ye gitmek isteyen 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.
Meksika’dan ABD’ye gitmek isteyen Orta Amerikalı kaçak göçmenlerin sınırı geçme girişimi başarısız oldu. Güvenlik güçleri bir ambulansta sınırı geçmeye çalışan 28 kaçak göçmenin girişimini engelledi. Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü devlet hastanesine ait logoların basıldığı bir aracın Oaxaca eyaletinde durdurulduğu belirtildi.
Etiketler : Meksika,göçmen,ambulans,