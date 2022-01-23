Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayısı Rusya'da hızla artıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede, son 24 saatte 63 bin 205 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 11 milyon 108 bin 191 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 528 artarak 2 milyon 174 bin 536'ya, virüs kaynaklı ölümler de 73 artışla 38 bin 368'e yükseldi.

RUSYA'DA 78 MİLYON 59 BİN KİŞİ TAM AŞILI

Covid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 2021 başında başladığı Rusya'da, yaklaşık 81 milyon 981 bin kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 78 milyon 59 bin kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 144 milyon kişinin yaşadığı ülkede, virüse karşı toplumsal bağışıklık yüzde 64,4 oldu.

Rusya'da dün vaka sayısı 57 bin 212, ölen sayısı da 681 olarak açıklanmıştı.

İddialar sonrası ABD’den Rusya’ya sert tepki: Komplolardan derin kaygı duyuyoruz Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz büyüyerek devam ederken İngiltere’den ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev’de Rus yanlısı bir lidere getirmek istediği ifade edilmişti. Ortaya atılan bu iddia ABD’de büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, bu tür komplolardan endişe duyduklarını ve derin kaygılar oluşturduğunu bildirdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.