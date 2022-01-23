Türkiye Gazetesi

BioNTech adıyla birlikte covid-19'a karşı dünyanın en çok tercih edilen aşılarından birini geliştiren Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde normale dönebileceğini açıkladı. Bourla, Pfizer'in tüm covid-19 varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer CEO'su corona virüsün tüm varyantlarına karşı koruyan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Aşının yılda bir kez uygulanacağını belirten Bourla, "Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları da hedefleyen bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz” dedi.

'ANORMALLİK OLACAK ANCAK NORMALE DÖNEBİLİRİZ'

CEO Bourla, “Corona virüs yok olmayacak. Ancak önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler görmeye devam edeceğiz. Ancak, birkaç ay içinde normale dönebiliriz” dedi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, omicron dahil tüm covid-19 varyantlarını kapsayan bir aşı geliştirdiklerini belirterek dünyanın birkaç ay içinde normale dönülebileceğini belirtti.

AŞI KARŞITLARI TEHDİT ETTİ

Öte yandan 60 yaşındaki yönetici Bourla, tehdit edildiğini ve aşı karşıtları tarafında düzenli olarak tehdit mektupları aldığını söyledi.

MART AYINDA HAZIR OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Bu yılın başında Covid-19’un Omicron varyantı için hazırlanan bir aşının Mart ayında hazır olacağını söyleyen Bourla, şirketin dozları üretmeye başladığını açıklamıştı.

Araştırma sonuçları ortaya koydu: 4. doz Pfizer-BioNTech, Omicron’u engelleyemiyor Koronavirüsün yeni varyantları ortaya çıkmaya devam ederken, dördüncü doz aşı tartışmaları da sürüyor. Bilim adamları dört doz Pfizer-BioNTech aşısının Omicron’a karşı etkisini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, dördüncü dozun antikorları artırdığını ancak Omicron'un bulaşmasını engellemeye yetmediğini açıkladı.

Pfizer CEO'su Bourla: Kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir Pfizer CEO'su Bourla, koronavirüsün Omicron varyantının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceğini söyledi.

Pfizer-BioNTech duyurdu: Omicron varyantı için yeni aşı geliyor Dünyada beş milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Türkiye’yi de etkisi alan Omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech aşı çalışmalarının başladığını duyurdu.