Türkiye Gazetesi

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

"DUYGUSAL DEĞİL, MANTIKLI KARAR"

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

Felipe Melo'dan 'istifa' çağrısı: Sosyal medya hesabından paylaştı Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup olan ve ligde 27 puanla 13'üncü sırada yer alan Galatasaray'da istifa çağrıları yükselirken, bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Elmas'ı istifaya davet etti.