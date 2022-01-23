Türkiye Gazetesi

Hollanda polisi, Güney Afrika’dan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a inen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak yolcu bulunduğunu açıkladı.

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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak yolcu bulundu. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, “Adam uçağın burun tekerleği bölümünde canlı bulundu ve stabil durumda hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanılarak, söz konusu adamın yaşının ve uyruğunun henüz belirlenmediği aktarıldı.

NERDEN BİNDİĞİ BİLİNMİYOR

Hollanda Kraliyet Askeri Polis Sözcüsü Joanna Helmonds ise, "Adamın hala hayatta olması oldukça dikkat çekici" dedi.

İtalyan kargo havayolu şirketi Cargolux Italia’ya ait olan uçağın uçuş verilerine göre, pazar günü Johannesburg'dan Amsterdam’a yaptığı seferinde Kenya’nın başkenti Nairobi'de aktarma yaptığı belirtildi. Kaçak yolcunun uçağa Güney Afrika'dan mı yoksa Kenya'da mı bindiği henüz netlik kazanmadı.

11 SAATLİK UÇUŞ ŞARTLARINA DAYANDI

Johannesburg-Amsterdam uçuşunun yaklaşık 11 saat sürdüğü ifade edilerek, yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen nedeniyle kaçak yolcunun hayatta kalmasının çok nadir bir durum olduğu belirtildi.

Uçağın iniş takımlarına tutunup ABD'ye kaçtı American Airlines havayollarına ait uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, Guatemala’dan ABD’nin Miami şehrine geldi.

Nijerya-Hollanda seferi yapan uçağın iniş takımında ceset bulundu Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi.

Uçağın iniş takımlarına tutunarak Hollanda'ya kaçmaya çalışan Nijeryalı donarak öldü Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi.