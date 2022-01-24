Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Nogales şehrinin Belediye Başkanı Ernesto Torres Navarro sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte 15 Şubatta toplu boşanma etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

ŞUBATIN 14'Ü TOPLU EVLİLİK, 15'İ TOPLU BOŞANMA

Ülkede birçok yerel yönetim 14 Şubat’ta toplu evlilik etkinliği düzenlerken, Nogales Belediyesi tarafından duyurulan boşanma etkinliği şaşkınlıkla karşılandı.

Navarro, düzenlenen toplu boşanma etkinliğine katılmak isteyen çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, bunların Nogales şehrinde evlenmiş olmaları, ayrı yaşıyor olmaları, çift arasında nafaka ve çocuk velayeti gibi konularda anlaşmazlık olmaması ve belediyeye borçlarının bulunmaması olduğunu açıkladı.

ETKİNLİK TOPLUMUN SOSYAL YAPISINA BİR DARBE OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Etkinlik, şehir halkının çoğunlukla ilgisini toplasa da bazı çevrelerin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, bu etkinliğin toplumun sosyal yapısına bir darbe olacağını belirtirken, evliliklerin sona erdirilmesinde aile mahkemelerinin sorumlu olduğunu bu nedenle belediyenin bu konuya müdahale etmesinin tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti.

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmaya neden olan eşe nafaka yok Bir davaya bakan Yargıtay, boşanmaya neden olduğu belirlenen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.

Emsal karar: 'Görüntülü boşanma' Yargıtay'a takıldı Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin yurt dışında ikamet etmesi üzerine mahkemenin kişiyi görüntülü araması ve çiftin boşanmasına hükmetmesi Yargıtay'dan döndü. Emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay, hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerektiğini belirtti.