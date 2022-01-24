Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün düzenlenen erken seçimin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.Gayriresmi sonuçlara göre mecliste vekil sayısı dağılımı şöyle, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de 25; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de 19; Demokrat Parti (DP)’de 3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’de 2 ; Halkın Partisi (HP)’de ise 1 olarak görünüyor.

50 KOLTUK İÇİN 403 MİLLETVEKİLİ ADAYI YARIŞTI

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı. Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

"KOALİSYON İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.Partisinin sayılan oyların yüzde 40,48'ini olarak 25 milletvekili çıkardığını aktaran Sucuoğlu, tüm sayımın bitmesi ve karma oyların da sayılmasıyla kesin sonucun belli olacağını ifade etti.

Kendisinin 1 Kasım'da Başbakanlık görevini üstlenmesiyle hızla seçim kararı aldıklarını hatırlatan Sucuoğlu, seçime kadar olan süreçte 10 yasanın geçmesi, 2022 bütçesinin görüşülmesi ve kabulü gibi birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.



KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada ,UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördüler bizde layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz."dedi

OY DAĞILIMI

KKTC'de toplam 763 sandıktan 745’ü sayıldı ve yüzde 89,35’lik bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde belirlendi.

UBP: 40,46 (25 vekil)

CTP: 32,03 (19 vekil)

DP: 7,38 (3 vekil)

TKP-YG: 1,51 (0 vekil)

BY: 1,68 (0 vekil)

YDP: 6,74 (2 vekil)

HP: 6,29 (1 vekil)

TDP: 3,91 (0 vekil)

KATILIM ORANI YÜZDE 58,23

KKTC'de seçime katılım oranı 58.23 olarak kalırken ilçelere görece katılım şöyle gerçekleşti. Lefkoşa’da % 60.07 , Mağusa % 54,40, Girne % 52.20, Güzelyurt % 58.30 , İskele % 62.24 ve Lefke’de ise % 62.18 oldu.

Öte taraftan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin bu seçimlerde %5 lik barajı geçememesi sonrası TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Başkan olduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KKTC'de erken milletvekili seçimleri sonrası 50 kişilik mecliste salt çoğunluğun bir fazla alamaması sonrası tek başına bir hükümet aritmetiği çıkmaması nedeni ile ufukta yeni bir koalisyon hükümeti gözüküyor.

Mecliste ki bu aritmetiğe göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetine sıcak bakıyor.

KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerin resmi sonuçları çarşaf liste de karma oyların sayılması ile yarın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından resmi olarak açıklanacak.

KKTC sandık başında, 50 sandalye için 403 aday yarışacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, bugün “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” için sandık başına gidiyor.

Faiz Sucuoğlu: Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, Azerbaycan’a ‘Bizi tanıyın’ çağrısında bulunarak, “"Beklentimiz, özellikle kardeş olarak, aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan'ın da KKTC'yi tanıması. Bu, önemli bir adım olur" dedi.