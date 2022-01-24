Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bulunan İslam Kültür Merkezinin içinde bir cami bulunuyordu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahların İslam Kültür Merkezinin karşısında bulunan bir binadan ateş edildi.

Halle Emniyet Müdürlüğü tarafından söz konusu silahlı saldırıya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin, silah sesleri duyduğunu ve 3 merminin binanın cephesine çarpıp yere düşüğünü fark ettiği belirtildi.

'MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI SÖZLERDE KALMIYOR'

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ise duruma ilişkn Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda Halle’deki camide bulunan inananlara bir kez daha silahla ateş edildiği vurgulanarak, "Allah’a şükür bu kez kimse yaralanmadı. Polis şu anda soruşturuyor ve sorguluyor. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık sözlerde kalmıyor" denildi.

İslam Kültür Merkezinin içinde yer alan camiye düzenlenen saldırıda binanın cephesine 3 el ateş edildiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre ateş açılan evin sahibi olan kişinin siyasi suçlardan poliste bir kaydı bulunmadığı söylendi ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

EVİNDE 2 SİLAH BULUNDU

Yetkililerin yaptığı açıklamada burada bir dairenin sahibi olarak teşhis edilen 55 yaşındaki kişinin evinde 2 silah bulunduğu ve bunlara el konulduğu denildi.

Almanya'nın silah kararına Ukrayna'dan tepki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya'nın ülkesine silah satmayı reddetmesinin "hayal kırıklığına" neden olduğunu söyledi.

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