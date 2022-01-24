Meksika’nın Chihuahua eyaletinde boş bir araziye düşen küçük uçağın patlayıp alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve itfaiye alevlere müdahale etti.
Kurtarma ekipleri, uçağın söndürülmesinin ardından uçaktaki 2 kişinin yanmış cansız bedenlerine ulaşabildi. Kazada hayatını kaybedenlerin 31 yaşındaki uçuş eğitmeni Jonathan Andrew ve havacılık okulu öğrencisi Victor Amilcar R. olduğu bildirildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin 31 yaşındaki uçuş eğitmeni Jonathan Andrew ve havacılık okulu öğrencisi Victor Amilcar R. olduğu bildirildi.
Chihuahua Eyaleti Federal Sivil Havacılık Dairesi, kaza hakkında inceleme başlatıldığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.
Meksikalı belediye başkanı toplu boşanma etkinliği düzenleyecek Meksika’daki bir şehirde belediye başkanı 15 Şubat’ta toplu boşanma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.
Çinli şirketlerin, Meksikalı kartellerle işbirliği yaptığı ortaya çıktı Çinli bazı şirketlerin, Meksika’nın önde gelen uyuşturucu kartellerine uyuşturucunun hammaddesi olan “Fentanil” sattıkları ortaya çıktı.
Meksika'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Meksika’da küçük bir uçağın boş araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın mekanik bir arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.
Meksika’nın Chihuahua eyaletinde boş bir araziye düşen küçük uçağın patlayıp alev aldığı belirtildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve itfaiye alevlere müdahale etti.
Kaynak: İHA
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