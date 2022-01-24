Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletinde duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü bir market zincirinde Rebecca Lanette Taylor isimli bir kadın, başka bir müşteri kadına yaklaşarak çocuğunu çok beğendiğini ve satın almak istediğini belirtti. 49 yaşındaki kadın, kimliği açıklanmayan anneye alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti.

Independent’ın haberine göre, annenin polise haber vermesi üzerine Taylor, mavi gözlü ve sarışın çocukları çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi.

TEKLİFİNİ 500 BİN DOLARA ÇIKARDI

Çocuğu satın almak istediğini belirten kadının yanındaki bir kişi ise bu sırada çocuğun adını öğrenmeye çalıştı. Annenin tepkisinin ardından Taylor, 250 bin dolarlık teklifini 500 bin dolara çıkardı. Mağazadan çıkan anne, endişelenerek çocuğunu arabaya götürüp kilitledi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Annenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler marketin güvenlik kameralarını inceledi. Annenin ifadesinin doğruluğunun tespit edilmesinden sonra Taylor, çocuk satma ve alma suçundan tutuklandı.

Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Amerika'da 19 katlı bina yandı, onlarca ölü ve yaralı var Amerika'nın New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 9'u çocuk 19 kişi öldü, onlarca da yaralı olduğu bilgisi geldi, işte detaylar...

Amerikalı gazeteci gitti gördü! Kandil’deki hainler başını çıkaramıyor Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde yaptığı harekâtlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK’nın teröristleri, inlerinden başını çıkaramıyor.