Türkiye Gazetesi

Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor. Ukrayna-Rusya krizi devam ederken Çin ve Tayvan arasındaki kriz gittikçe büyüyor. Çin Hava Kuvvetlerine ait 39 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasını aşarak bölgeye girdi.

Konuyla ilgili Tayvan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık ekim ayından bu yana toplamda 52 Çin savaş uçağının bölgelerine girdiğini belirtti.

'KAYDEDİLEN EN BÜYÜK İHLAL'

Çin'in 39 uçağının bölgeye girmesi üzerine bakanlık durumu "Ekim ayından bu yana kayıtlara geçen en büyük ihlal" diyerek değerlendirdi.

Ekim ayından bu yana Çin'e ait 52 savaş uçağı Tayvan sınırlarını ihlal etti.

TAYVAN HAREKETE GEÇTİ

Ülke yönetimi Çin'in bu hareketine karşılık telsizlerden uyarıda bulunarak faaliyetlerinin izlenmesi için sivil devriye uçaklarını gönderdi. Ayrıca Hava savunma sistemlerininde konuşlandırıldığı belirtildi.

UZMANLAR TAHMİN ETMİŞTİ

Batılı siyasiler ve uzmanlar daha önce, Ukrayna ve Rusya arasında tansiyonun artması halinde, Çin ordusunun da her an Tayvan'a girebileceğini öne sürmüştü.

Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan’ın Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda yer aldığını belirtirken, depremin derinliğini ise 20 kilometre olarak bildirdi.

Çin-Tayvan arasındaki gerilim artıyor! Halk ise savaşı umursamıyor Tayvan ve Çin arasında ipler geriliyor. Son zamanlarda hemen hemen her gün Çin hava kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağı Tayvan hava sahası üzerinde uçuyor. Aynı zaman Çin ordusu da geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Tayvan Çin'e karşı Avustralya’dan yardım istedi Çin’in 39 savaş uçağıyla hava sahasını ihlal etmesi Tayvan hükümetini endişeye sevk etti. Çin tarafından yakında istila edilmekten korkan Tayvan yönetimi Avustralya’dan yardım istedi.