Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Osaka eyaletine bağlı Kadoma şehrinde bulunan bir apartman dairesinde insan iskeleti kalıntıları bulundu. Apartman dairesinde tek başına yaşayan ve Nisan 2017'den bu yana kirasını ödemediği öğrenilen 70 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mülk sahibinin oğlunun geçtiğimiz Pazar günü eve yaptığı ziyarette kilitli olan kapının açıklaması üzerine uzun zamandır kendisinden haber alınamayan kiracının ölmüş olabileceğinden şüphelendiği ve durumu polise bildirdiği belirtildi.

CİNAYET İZİNE RASTLANMADI

Yerel basında çıkan haberlere göre; tek odalı dairede şahsa ait iskelet kalıntıları bulunduğu açıklanırken, yaşlı adamın birkaç yıl önce öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan daire kapısının kilitli olduğu ve cinayet izine rastlanmadığı öğrenildi.

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