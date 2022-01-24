Türkiye Gazetesi

ABD’den Ukrayna’ya askeri yardım paketi kapsamında yeniden silah sevkiyatı gerçekleştirdi.Önceki gün giden 90 tonluk silah sevkiyatının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ABD'den 80 ton silah daha gönderildiğini açıkladı.



Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından “İkinci kuş da Kiev’de! ABD’deki dostlarımızdan Ukrayna’nın savunma becerilerinin artırılması için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son sevkiyat değil.” diye yazdı.





Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un Twitter paylaşımı



Önceki gün 90 tonluk silah sevkiyatını ABD’nin, savunma ihtiyaçları için Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek yardım ayırdığı öğrenildi.



Buna göre 2021 yılında Ukrayna için yapılan askeri yardım hacmi rekor düzeye ulaştı ve 650 milyon dolar oldu.



Ukrayna, 2014 yılından bu yana 2.7 milyar dolarlık yardım aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün ‘Rusya’nın askeri eylemde bulunması riski olduğu’ iddiaları nedeniyle Ukrayna’daki ABD’li diplomatların ailelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.



Kiev’deki büyükelçilik çalışanlarının bir kısmı da gönüllü olarak ülkeden ayrılabilecek.



MOSKOVA SALDIRI İDDİALARINI REDDEDİYOR



ABD vatandaşlarına da Ukrayna’dan ayrılmaları, Rusya’ya gitmemeleri tavsiye ediliyor.



Washington, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini ileri sürerken, Moskova ise bu iddiaları reddediyor.



ABD, Ukrayna'daki personelini tahliye ediyor ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Gürcistan'dan Ukrayna'ya destek mesajı: Yanındayız Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.