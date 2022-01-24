Türkiye Gazetesi

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan ülke Burkina Faso'dan darbe haberi geldi. Bir grup asker, yönetime el koyup devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu. Ülkenin hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı öğrenildi.

"ANAYASA ASKIYA ALINDI"

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu. Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Ouedraogo, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DARBEYİ KINADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Burkina Faso'daki darbeyi kınayarak, darbe liderlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Burkina Faso'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin nerede bulunduğu ve güvende olup olmadığından duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, Burkina Faso'da yapılan darbeyi güçlü şekilde kınadı.

Darbe liderlerine silahlarını bırakması ve ülkenin devlet başkanı ile kurumlarının korunması çağrısında bulunan Guterres, Burkina Faso'daki tüm tarafları itidal ve diyalog kurmaya davet etti.

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