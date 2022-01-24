Türkiye Gazetesi

Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna krizi gitgide derinleşiyor. Her iki ülke Ukrayna sınırına asker yığıyor. ABD, NATO ve AB, Vladimir Putin'e karşı baskıyı artırmaya çalışıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere 8.500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Sözcü Kirby, "Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir. Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.

RUSYA'DAN SİBER SALDIRI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yı askeri faaliyetler dışında siber saldırı, paramiliter faaliyetler ve dezenformasyon kampanyaları yürütmekle suçladı.

"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILACAK"

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetlerinin sadece bölgesel olmadığını" ifade eden Greenfield, işgalin, Pandora'nın kutusunu açacağı uyarısı yaptı.

127 BİN RUS ASKERİ SINIRDA

Thomas Greenfield, "Ruslar, Belarus'a da asker gönderdi. Sınıra 127 bin asker konuşlandırıldığını görüyoruz" dedi.

ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. Ayrıca, hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin verilmiş ABD vatandaşlarından da Ukrayna'yı derhal terk etmeleri istenmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: ABD'den onlarca ton silah sevkiyatı ABD'den Ukrayna'ya önceki gün giden 90 tonluk silah sevkiyatının ardından ikinci kez silah sevkiyatı gerçekleşti.

ABD, Ukrayna'daki personelini tahliye ediyor ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.