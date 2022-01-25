Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava komşu Yunanistan'ı da etkisi altına aldı. Başkent Atina'yı çevre yollara bağlayan Attiki otobanında ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle aksadı. Yolda kalan araçlarda mahsur kalan ve evlerine ulaşamayan vatandaşlar bölgedeki otellere yerleştirildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada, Attiki otobanında mahsur kalan araçların kurtarılması için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, itfaiye ve Kızıl Haçın birlikte çalıştığını duyurdu.

Stilyanidis, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi, Viotiya, Eğriboz Adası, Oniki Adalar ve Girit'in de dahil olduğu birçok ada ve bölgede, 25 Ocak Salı günü kamu sektörü için "genel tatil" ilan edildiğini bildirdi.

Bu bölgelerde, toplu ulaşım araçlarının da sadece hava koşullarının elverdiği bölgelerde hizmet vereceğini aktaran Stilyanidis, market, eczane, sağlık kuruluşları ve benzinlikler dışında özel sektörün de hizmet vermeyeceğini duyurdu.

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