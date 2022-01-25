Türkiye Gazetesi

Britanya'da tarlada metal dedektörle arama yapan kişi, bulduğu madeni para ile bilim insanlarını adeta harekete geçirdi. Devon'da bulunan madeni paranın, ülkede basılan en eski altın paralardan biri olduğu belirtilirken, türünün 260 yıl sonra ortaya çıkan ilk örneği olduğu bildirildi.

Üzerinde Kral 3'üncü Henry'nin resmi bulunan paranın 1257 yılında basıldığı düşünülüyor ve bundan önce sadece 8 örneği bulunan paranın eşdeğerleri müzelerde sergileniyor.

Eşine az rastlanan madeni para, açık artırmada 540 bin sterline (yaklaşık 9 milyon 823 bin lira) satıldı.

Paranın üzerinde Kral 3'üncü Henry'nin resmi bulunuyor (SPINK&SON)

DEĞERİNİN FARKINDA DEĞİLDİ

Madeni paradan, basıldığı dönemde 52 bin adet üretildiği tarihçiler tarafından belirtiliyor. Paranın o yıllardaki değerinin bugünün 60 sterliniyle esşdeğer olduğu bilgisi verildi. Başkent Londra’da, Spink & Son Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan para 540 bin sterline satıldı.

Parayı bulan ve ismi açıklanmayan kişi, Facebook’ta paylaştıktan sonra müzayede evinden mesaj gelene kadar değerinin farkına varmadığını söyledi. (Mynet)

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