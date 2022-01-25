Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Transbaykal bölgesinde sokak köpekleri dehşeti yaşandı. Müzik dersi aldıktan sonra evine dönmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğu, dar bir sokakta köpekler tarafından kıstırıldı ve kaçacak yer bulamadı.

Talihsiz kızın vahşi saldırı sonucu bir bacağı koptu, yüzü parçalandı. Küçük kız olay yerinde feci şekilde can verirken polis, köpekleri kızın cesedinin yanından güçlükle uzaklaştırdı.

Kızın olay yerinde kalan kıyafeti ve kırmızı eldiveni görenlerin yüreğini burktu. Cenaze gözyaşları arasında toprağa verilirken bölge başkenti Chita sakinleri, sokak köpeklerine karşı yeterli güvenlik önlemi almadıkları için mahalli yönetimi protesto etti.

İstanbul'un köpekleri Kocaeli'nin kabusu oldu İstanbul'dan toplanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesine bırakılan köpekler, sokaklarda tehlike saçıyor. Bilinçsizce sokaklara bırakılan köpekler kazalara neden olmanın dışında açlıktan hırçınlaşıyor ve yoldan geçenlere saldırıyor.

11 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı Manisa'nın Gördes ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız isimli çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

İstanbul'un ortasında dehşet! İş adamına 6 köpek saldırdı Bakırköy'de sokakta yürüyen bir iş adamı, 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dehşet dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.