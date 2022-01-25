Türkiye Gazetesi

Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" sözlerini kullandı.

BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.

Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele kendini en havalı diktatör ilan etti El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Twitter profilinde kendisini tanımlayan kısma "dünyanın en havalı diktatörü" yazdı.