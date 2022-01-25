Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da 'Elpis' kar fırtınası etkisini sürdürüyor. Başkent Atina'nın çevresindeki en büyük otoyol olan Attiki Odos'ta, dün yüzlerce araç mahsur kaldı. 12 saatten fazla süren esaret sonrası yol bugün trafiğe kapatıldı. Otoyoldan sorumlu şirket, yaşananlardan dolayı özür diledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise şirketin yolda kalan bütün sürücülere kişi başı 2 bin avro (30 bin TL) tazminat ödemesini istedi.

BÜTÜN KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides da yaşanan mağduriyetten otoyol şirketini sorumlu tuttu. Stylianides, devletin bütün mekanizmalarının trafik akışı sağlamak için sahada çalıştığını söyledi. Yarın bütün kamu kurumlarının, okulların ve çoğu işletmenin kapalı kalacağını duyuran Stylianides, Girit, Kiklad adaları ve On İki adada aynı tedbirlerin geçerli olacağını belirtti.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Ayrıca ülkede bugün resmi tatil ilan edildi; süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları dışında bütün özel iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. Halka araç kullanmama konusunda da uyarı yapıldı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Öte yandan, Attika bölgesinin bir kısmı ve Eğriboz'da (Evia) bazı yerleşim yerleri de fırtına sebebiyle elektriksiz kaldı. Yunanistan Elektrik Dağıtım Şebekesine (HEDNO) bağlı ekipler hasarı onarmak için çalışmaları sürdürdü.

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