Türkiye Gazetesi

2 Aralık'ta öğretmeni tarafından fidye için kaçırılan özel bir anaokulunun öğrencisi Hanifa Abubakar'ın ölüm haberi tüm ülkeyi kahretti. Nijerya'nın Kano eyaletinde yaşanan kan donduran olay özel anaokullarının kapanmasıyla son buldu.

OKULLAR YENİDEN SERTİFİKALANDIRILACAK

Eğitim Bakanı Sanusi Kiru, basına yaptığı açıklamada, Kano'da 5 yaşındaki Hanifa Abubakar'ın öğretmeni tarafından katledilmesi nedeniyle eyaletteki tüm özel okulları geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Kiru, hükümetin eyaletteki özel okulları yeniden sertifikalandırma işlemleri için özel bir komite kuracağını söyledi.

ZEHİRLEYİP GÖMMÜŞ

Ulusal basındaki haberlere göre, çocuğun ailesinden 6 milyon naira fidye alan öğretmen Abdulmalik Tanko, polis sorgusunda kendisini gördüğü için minik çocuğu zehirledikten sonra gömdüğünü itiraf etti.

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