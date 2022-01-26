Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanlığı çip sıkıntısının devam edeceği konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı ve yarı iletken tedarik zincirinin "kırılgan" olmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca açıklamada talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.

6 AY İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİ BEKLENMİYOR

Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.

Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.

Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde "alışılmadık" derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.

TAYSAD Başkanı Saydam: Çip krizinin ülkemize maliyeti 5 milyar dolar Albert Saydam, otomotiv sektörünü planda olmadan vuran çip krizine rağmen Türkiye’nin üretimde devler ligine çıkması için hiçbir engel olmadığını vurguladı.

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