Türkiye Gazetesi

ABD basınında yer alan bir habere göre 31 yaşındaki DJ Ferguson'un babası David Ferguson, kalıtsal kalp hastası olan oğlunun Kasım 2021'de rahatsızlanarak Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ne yatırıldığını söyledi. Baba David Ferguson, prensipleri gereği aşıya inanmayan kalp hastası oğlunun Covid-19 aşısı yaptırmadığını ifade etti. Hastanenin aşılı olmadığı için oğlu Ferguson’u kalp nakli bekleme listesinden çıkardığını ve farklı bir hastaneye nakli için oğlu DJ Ferguson'un oldukça halsiz olduğunu kaydetti.

ORGAN NAKLİ İÇİN AŞI YAPTIRMASI GEREKLİ

Açıklamada, ülkedeki diğer nakil programları gibi, Brigham ve Kadın Hastanesi sisteminde de operasyonun başarılı geçmesi ve nakil sonrası hayatta kalma ihtimalini artırdığı için birçok aşı gibi Covid-19 aşısının ve hayat tarzına dikkat edilmesinin nakil için gerekli olduğu vurgulandı. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesine bağlı Tıp Etiği Bölümü Başkanı Dr. Arthur Caplan, yaptığı açıklamada, bu tarz prosedürlerde aşı yaptırmanın gerekli olduğunu çünkü nakil sonrası bağışıklık sisteminin baskılandığını ifade etti.

“HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK OLANLARA VERİLMİYOR”

İnsanların grip, nezle veya Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceğine işaret eden Caplan, organların zor bulunduğunu söyledi. Caplan, bu nedenle de aşılı olanların operasyon sonrası hayatta kalma şansı daha yüksekken organların hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmeyeceğini belirtti.

Kristal çocuk çifte nakille hayata tutundu Karaciğerinde enzim yetmezliği sebebiyle organlarında oksalat kristalleri biriktiği için böbreklerini kaybeden Kazak vatandaşı 12 yaşındaki Azat, annesinden alınan karaciğer dokusu ve böbrekle hayata tutundu. Aynı anda gerçekleştirilen ve nadir bir teknikle yapılan çifte nakille sağlığına kavuşan Azat, sedyede geldiği Türkiye’den ülkesine yürüyerek döndü.