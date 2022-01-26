Türkiye Gazetesi

Dünyanın en tartışmalı lideri olan Kim Jong-un, verdiği kilolarla gündemde. 3 ay içerisinde 20 kilo veren Kim’in nasıl bu kadar hızlı bir şekilde kilo verdiği tartışma konusu oldu. İngiliz basınından da bu tartışmaya ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İSVİÇRE PEYNİRİ VE ISTAKOZLA BESLENİYOR

3 ayda tam 20 kilo veren Kim, yemek menüsünden lüks İsviçre peyniri, ıstakoz ve alkolü kesti. Daily Star'ın haberine göre Kim, ülkesinin kırlıkla mücadele etmesine rağmen uzun bir süre İsviçre peyniri ve ıstakoz ile besleniyordu.

ÜLKEDE KITLIK YAŞANIYOR

Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Kim Jong-un, ülkedeki gıda durumun 'endişe verici' olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Uyarılarının ardından yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağıran Kim, yediği yemek menüsüyle kafalarda soru işareti oluşturdu.

“DAHA AZ YEMEK YİYİN”

Ülkede milyonlarca kişi gıdaya erişim zorluğu çekerken hükümet tarafından “Az yemek yiyin” önerisi gelmişti. Aynı zamanda hükümet, vatandaşları 2025 yılına kadar daha az yemek yemeleri konusunda uyarmıştı.

ABD'den Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayanlara yaptırım Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesinin ardından ABD yönetimi harekete geçti. ABD, Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 5 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sırrı ortaya çıktı! Eşi Ri Sol-ju ponpon kız çıktı Dünyanın en kapalı ve baskıcı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, ortaya atılan iddia ile sarsıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi, First Lady Ri Sol-ju'nun evlenmeden önce amigo takımında ponpon kız olduğu ve bunun yanında şarkıcılıkta yaptığı iddia edildi. Ülke bu iddialar ile sarsılırken, kafalarda Kim Jong-un ile eşi First Lady Ri Sol-ju'nun nasıl tanıştıkları merak konusu oldu.

Kuzey Kore'ye balistik füze çağrısı: Denemelerine son ver ABD ve 5 ülke tarafından Kuzey Kore'ye, nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi yönünde çağrı yapıldı.