Türkiye Gazetesi

ABD, radar ve sensörleriyle hayalet uçaktaki çok gizli teknolojisinin Çin’in eline geçmesinden endişe ediyor.

Amerikan 7. Filo sözcüsü, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, “ABD Donanması 24 Ocak'ta meydana gelen kazaya karışan F-35C uçağı için kurtarma operasyonları düzenlemeleri yapıyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu konudaki niyetinin ne olduğu konusunda spekülasyon yapamayız” dedi.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

ABD, radara yakalanmadan sesten hızlı gidebilen 100 milyon dolarlık F-35’lerle ilgili bilgilerin düşman eline geçmemesine büyük önem veriyor.

Çin'in ise kayıp F-35'e göz atmak istemesine garanti gözüyle bakılıyor. Çin ordusunun bu konuda denizaltılarını kullanabileceği ifade ediliyor.

Daha önce de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı kasım ayında Akdeniz'e düşmüş, bu kez Rusya ve İngiltere arasında uçağın deniz dibindeki enkazına ulaşma konusunda yarış başlamıştı.

Güney Kore'de F-35 arıza verince filo kontak kapattı Güney Kore ordusu, eğitim uçuşundaki bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarındaki arıza nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı.

Bakan Akar’dan F-35 mesajı: Bu konuda tavrımız net Yerli deniz topunun test atışlarına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 sorunu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerilimine değindi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Geçtiğimiz günlerde düşen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağının düşme anına ilişkin görüntüler yayınlandı.